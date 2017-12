Sobrinho de Walt Disney morre aos 79 anos

A Walt Disney Co. informou que ele morreu no hospital presbiteriano Hoag Memorial em Newport Beach, Califórnia. Disney sofria de câncer no estômago, segundo a empresa.

Roy Disney nasceu em Los Angeles e começou a trabalhar nos anos 1950 na empresa fundada por seu tio e por seu pai.

Ele tinha 16 milhões de ações, ou cerca de 1 por cento do total de ações ordinárias da empresa, mas não tinha um papel direto na direção. Trabalhava como consultor para a Disney.

(Reportagem de Dan Whitcomb, Sue Zeidler e Gina Keating)