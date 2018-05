Sobre um mundo liquidado

A memória só existe como um exercício coletivo. Luis Krausz, autor de Desterro, sabe disso e mais: um registro de memória só se torna verossímil se passar pelo filtro da imaginação criativa, ficcional enfim. Mais do que fatos é preciso tentar trazer de volta certa atmosfera. A atmosfera recriada, ou imaginada por Krausz, gira em torno da nostalgia transmitida pelos pais, amigos dos pais e avós, por uma Europa de sonho que se julga mais real depois que ela deixou de existir, se é que a rigor chegou a existir, projeção otimista de um grupo afluente.

Trata-se daquela Europa almejada desde os dias da Ilustração, o iluminismo judaico que a partir de fins do século 18 pretendia tornar os israelitas cidadãos plenos, exercendo as mesmas profissões que seus compatriotas cristãos, praticando as mesmas artes, escrevendo sobre assuntos laicos, tornando-se cientistas, artistas, empresários. Um sonho de civilização e, como se sabe, um grande modelo era exatamente a Alemanha, com sua tecnologia e sua arte grandiosa, da música, da literatura, da filosofia.

É essa Alemanha idealizada e alguns objetos queridos que os antepassados do narrador trouxeram às pressas para São Paulo, após a devastação nazista, várias vezes mencionada no livro como efeito do chamado progresso, um sombrio mito presente em todo o globo. É a lembrança alheia dos antepassados em torno de bibliotecas perfeitas, de concertos maravilhosos, de opulência, bom gosto, respeito e exaltação patriótica que o narrador carrega como um fardo enigmático tão pesado quanto intocável em suas caminhadas e viagens de carro e ônibus pela cidade, Áustria e Alemanha em busca do tempo roubado. Carrega a angústia de uma realidade tornada impossível que, no entanto, persiste e desnorteia sua vida, pois com ironia tem consciência do desacerto dos ponteiros.

Krausz prefere o tom evocativo de longas frases torneadas, um jeito meio antigo, que contrasta com a pressa dos fatos intuídos pelo leitor. Uma temática dessas ganha mais eficácia expressiva pela sugestão do que pelo explícito. As menções à Shoá, o Holocausto, são sempre certeiras, lembram qual é o motor desses movimentos. Não há sequência cronológica rigorosa, mas um círculo onde flutuam as lembranças europeias e as diferentes tentativas de recriar no Brasil o mundo liquidado.

MOACIR AMÂNCIO É POETA, PROFESSOR DE LITERATURA HEBRAICA DA UNIVERSIDADE

DE SÃO PAULO, AUTOR DE ATA (REUNIÃO DE POEMAS, RECORD) E YONA E O ANDRÓGINO

(TRADUÇÃO E ENSAIO, NANINK/EDUSP)