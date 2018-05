Sobre o crime da vaidade

As palavras formam uma imagem perfeita da alma do escritor Paul Theroux. Notório pelos romances de viagem, o norte-americano de 70 anos tem se especializado em utilizar a ficção para traduzir e apresentar seus principais anseios. É o que se observa em A Mão Morta, lançado pela Alfaguara.

O subtítulo, Um Crime em Calcutá, revela o tom policialesco da trama mas, como tem se tornado rotineiro nos textos de Theroux, não passa, na verdade, de um caminho distinto que leva ao mesmo lugar: o confessionário. O livro acompanha a trajetória de Jerry Delfont, autor de artigos de viagem. Durante uma temporada em Calcutá, onde padece de um bloqueio na inspiração, ele recebe a carta de uma colega americana, que revela sua preocupação com o amigo de seu filho, envolvido em um escândalo.

Como não consegue escrever, Delfont decide investigar o caso, cujo mistério envolve um cadáver desconhecido. A trama percorre o caminho clássico da literatura policial e suas devidas surpresas, não fossem as inúmeras e deliciosas incursões pessoais de Theroux - as reflexões de Delfont não são como as de Sam Spade, personagem de Dashiel Hammett, ou Philip Marlowe, de Raymond Chandler, pois ultrapassam o limite da ficção.

Na verdade, nem é possível cravar que Delfont é um alter ego de Theroux, pois o personagem chega a se encontrar com o próprio escritor na trama. A descrição que um faz do outro é um extraordinário exemplo de autoironia: "Theroux não queria que eu o conhecesse, não queria que ninguém o conhecesse, sendo esse o motivo por que não fazia outra coisa além de fingir escrever sobre si mesmo, sem nunca mostrar franqueza total, oferecendo todas aquelas versões de si mesmo até desaparecer num matagal de meias-verdades que ele esperava que fosse arte".

Nesse momento, o leitor até se esquece que há um cadáver à espera da solução de seu assassinato para se concentrar no divertido jogo de espelhos. Escritor frustrado, Delfont vê Theroux como um rival: "Ele construíra uma reputação para si tapeando as outras pessoas, mas a mim não tapeava", afirma, num determinado momento. E continua: "Theroux era conhecido por ser intrometido, especialmente entre gente incauta - estranhos que conhecia em trens, viajantes que não faziam ideia de quem ele era, pessoas pensando alto em momentos de guarda baixa. (...) Eu sabia da tentação que era melhorar citações ou dramatizar encontros acidentais e paisagens distantes, tornar as pessoas e os lugares mais exóticos. Mas ele era explícito demais para ser convincente". A Mão Morta, na verdade, é uma divertida crítica sobre as vaidades literárias.