Sobre lobos e a inocência perdida

16 H NA GLOBO

(The Boy Who Cried Werewolf). EUA, 2009. Direção de Eric Bross. Com Victoria Justice, Brooke Shields, Brooke D'Orsay, Chase Ellison, Steven.

Uma família da Califórnia herda um castelo na Romênia e isto é extremamente excitante para o filho mais novo que é obcecado por monstros. E ele não irá se desapontar. Reprise, colorido, 106 min.

Os EUA x John Lennon

22 H NA CULTURA

(The U.S. vs. John Lennon). EUA,

2006. Direção de David Leaf e John Scheinfeld.

Os apresentadores Renata de Almeida e Cunha Jr. conversam com o músico Mauricio Pereira, da banda Os Mulheres Negras, sobre o filme Os EUA x John Lennon. O longa cobre o período entre 1966 a 1976, uma década fundamental na evolução artística e espiritual de John Lennon, que de grande artista musical torna-se um ativista convicto (e sucessivamente um ícone) contra a guerra. O filme faz um grande paralelo da trajetória do músico com o governo dos Estados Unidos da mesma época. Reprise, colorido, 93 min.

Papillon

23 H NA REDE BRASIL

(Papillon). EUA, França, 1973. Direção de Franklin J. Schaffner. Com Steve McQueen, Dustin Hoffman.

Na década de 30, Papillon (Steve McQueen) foi acusado de assassinato e mandado para cumprir prisão perpétua na Guiana Francesa. A regra da prisão é bem clara: qualquer um que tentar fugir ganhará como punição dois anos de solitária. Isso não é o bastante para assustar Papillon, que tentará fugir de qualquer maneira com a ajuda de Louis Dega (Dustin Hoffman). Em uma das vezes ele quase consegue e vai parar inicialmente em uma colônia de hansenianos e depois em uma tribo de índios caribenhos, até chegar à Ilha do Diabo. Reprise, colorido, 161 min.

The Rock - O Justiceiro

0 H NA RECORD

(Walking Tall). EUA, 2004. Direção

de Kevin Bray. Com The Rock, Johnny Knoxville, Neal McDonough.

Quando Chris Vaughn, um ex-membro das Forças Americanas, volta à sua cidade natal, ele descobre que tudo está muito diferente, e que agora a cidade é um local controlado pelo crime. Decidido a reverter essa situação, Chris é eleito xerife da cidade, e busca a ajuda de um velho amigo, para acabar com os criminosos do local. Reprise, colorido, 92 min.

TV PAGA

Robôs

11H25 NO TELECINE FUN

(Robots). EUA, 2lll. Direção de Carlos Saldanha e Chris Wedge. Animação com vozes de Paula Abdul, Halle Berry, Lucille Bliss, Terry Bradshaw, Jim Broadbent, Mel Brooks, Amanda.

Dos criadores de A Era do Gelo, uma nova aventura que irá maravilhar a todos com sua animação computadorizada. Rodney Lataria, um aspirante a inventor, viaja para Robópolis para conhecer seu ídolo, o Grande Soldador. Pelo caminho, ele faz muitos amigos e juntos acabam encontrando o malvado Dom Aço. Sob a orientação de sua mãe, Dom Aço tomou a empresa do Grande Soldador e decidiu negar acesso aos outros robôs a peças necessárias para sua manutenção. Será que Rodney é feito daquilo necessário para salvar robôs? Reprise, colorido, 91 min.

Sobre Meninos e Lobos

15H35 NO MAX PRIME

(Mystic River). EUA, 2003. Direção

de Clint Eastwood. Com Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Harden, Laura

Linney, Kevin Chapman, Emmy Rossum, Adam Nelson, Jenny O'Hara.

Após a filha de Jimmy Marcus (Sean Penn) ser encontrada morta, Sean Devine (Kevin Bacon), seu amigo de infância, é encarregado de investigar o caso. As investigações de Sean o fazem reencontrar um mundo de violência e dor, que ele acreditava ter deixado para trás, além de colocá-lo em rota de colisão com o próprio Jimmy, que deseja resolver o crime de forma brutal. Há ainda Dave Boyle (Tim Robbins), que guarda um segredo do passado que nem mesmo sua esposa conhece. A caçada ao assassino faz com que o trio tenha de reencontrar fatos marcantes do passado, os quais eles preferiam que ficassem esquecidos para sempre. Verdadeiro ensaio sobre a perda da inocência e sobre a ambiguidade do ser humano, é um dos mais duros e, ao mesmo tempo, mais poéticos, filmes de Eastwood. Reprise, colorido, 137 min.

Cruzeiro das Loucas

20H10 NO TELECINE FUN

(Mort Nathan) EUA/Alemanha, 2005. Direção de Mort Nathan. Com Cuba Gooding Jr., Horatio Sanz, Roselyn Sanchez, Vivica A. Fox, Maurice Godin, Roger Moore, Lin Shaye, Victoria

Silvstedt, Ken Hudson Campbell.

O vencedor do Oscar Cuba Gooding Jr. está de coração partido e embarca em um cruzeiro em busca de novas conquistas, mas descobre, tarde demais, que se trata de uma excursão para gays. Um grupo de náufragas, lideradas por Felicia (Vivica A. Fox), pode acabar salvando a situação. Reprise, colorido, 94 min.

Trabalho Sujo

20H15 NO TELECINE TOUCH

(Sunshine Cleaning). EUA, 2008.

Direção de Christine Jeffs. Com Amy Adams, Emily Blunt, Alan Arkin.

As irmãs Rose e Norah são muito diferentes. A primeira, responsável e mãe dedicada, a segunda, confusa e bagunceira. Com a intenção de matricular seu filho numa escola particular, Rose começa um trabalho muito peculiar, limpar locais de crimes, e para isso inclui sua irmã nessa empreitada. Reprise, colorido, 102 min.