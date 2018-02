Sob aplausos, Ferreira Gullar recebe Prêmio Camões Diante de um auditório lotado, que o aplaudiu de pé, na Biblioteca Nacional, no Rio, o poeta maranhense Ferreira Gullar recebeu ontem o diploma do Prêmio Camões 2010 das mãos do presidente do Instituto Camões, Adriano Jordão. Trata-se do prêmio literário mais importante entre os países de língua portuguesa, que entrega 100 mil euros.