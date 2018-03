Sob a ótima de uma 'camaleoa'

Tida por alguns como "musa do movimento mangue beat", a cantora e compositora pernambucana é também atriz, bailarina e locutora - ela é a voz que se ouve em anúncios da Infraero em diversos aeroportos. Trabalhou com o grupo de hip-hop Faces do Subúrbio e se diz "meio camaleoa". Suas influências - reveladas no CD Aurora 5365 (2000) - vêm do soul, do jazz, do pop, da MPB e de "qualquer som purista que ponha uma transformação contemporânea". "Sou uma artista que gosta de cantar. Tudo."

A Vista tem mais a ver com Aurora, como ela mesma afirma. "Na verdade o Sambasala aconteceu na minha vida como um trabalho paralelo. Mariana de Moraes fez um show de sambas aqui em Recife para o qual fui convidada a participar. Quando acabou o show, me deu vontade fazer um registro de sambas na minha vida", lembra. "Foi aí que com o próprio Choro Brasil, que nos acompanhava no show, criei um inventário do samba pernambucano já que era o meu horizonte no momento. E não queria também só gravar clássicos e virar lugar comum."

Além de algumas composições autorais com vários parceiros - entre eles Areia, que produziu o CD e divide a direção musical do trabalho com ela - Mônica reinterpreta Água, de Kassin, Não Deixe o Samba Morrer (Edson/Aloísio), um raro Tim Maia em inglês (Cross to My Heart), um tema do musical Hair (Easy to Be Hard, do grupo Three Dog Night) e Mundo Colorido, de Vanusa.

Acompanhada de André Alencar (baixo), Rodrigo Souza (guitarra), Guga Fonseca (teclados), Charles (bateria) e Claudia Beija (vocais), no show, além de Vanusa, ela homenageia Wanderléa, cantando Pare o Casamento. "Sempre tive vontade de registrar algo das duas e Mundo Colorido, mesmo com uma letra datada, acho que tem força para os nossos tempos."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para quem espera ouvir Não Deixe o Samba Morrer nos moldes de Alcione, a versão dela, pop eletrônica, causa estranhamento, mas é essa a ideia. "Sou fã da Alcione e dessa música cantada por ela. Como todas as regravações foram feitas em samba, testamos outras sonoridades pra ela, e fiquei muito feliz com o resultado", diz. "A música é forte, é linda. Tem peso na minha vida. Cantei com a minha mãe, Lícia Porto, várias vezes. Mulher de linda voz. Sou neta de português e cantei fados com ela com dez anos de idade. Foi uma homenagem a ela."

Um dos achados de A Vista, marcado pela diversidade, é a faixa de abertura, A Flor Cabaninha (Tom Rocha), balada romântica midtempo, meio brega, meio rock. Outra é o frevo pop estilizado A Melodia de Fevereiro (dela e Areia). Mônica também realizou a melhor gravação da bela Água, de Kassin, que já foi cantada pelo autor, por Caetano Veloso e mais recentemente por Thaís Gulin. Esta, a música de Tim Maia (1942-1998) e a de Edson e Aloísio foram sugestões de Nelson Motta.

A verve de atriz que tem o teatro como "segunda casa" faz com que Mônica trabalhe seus discos "como um novo personagem a descobrir, a lapidar, a pesquisar, a conhecer". O título A Vista alude ao que ela enxerga agora: "Um universo musical repleto de possibilidades que se renovam e se movem. Traz uma felicidade pelo momento compositora com as parcerias com os amigos".