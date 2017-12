Só oito meses separam cinema da TV

Para manter a caracterização de funcionários públicos comissionados de administração direta, como se alega aos 36 funcionários dispensados na semana passada, a TV Cultura poderá ter de realizar concursos públicos para todos os cargos.

'Exagerância'. Não foi só esta colunista que notou o teor criativo nas chamadas da estreia de Saramandaia. O público, pela Central de Atendimento ao Telespectador, também manifestou grata surpresa ao vocabulário saramandense que dialoga com o locutor.

'Exagerância' 2. Os vocábulos inventados nas chamadas de Saramandaia foram obra dos redatores da área da Programação da Globo, com base no script de Saramandaia e no universo de Dias Gomes. Quase dez versões foram criadas, uma para cada personagem.

Alexandre Frota é o mesmo de sempre e sempre uma surpresa: com autobiografia em lançamento, o ator ajudou a fazer o recorde de audiência do ano no Domingo Espetacular, da Record. O Ibope registrou 14 pontos de média em SP.

Frota passou a Tarde é Sua com Sônia Abrão, ontem, na RedeTV! E, como quem não diz nada demais, falou que as "pegadinhas" que fez para os programas de Gugu sempre foram "combinadas" antes.

O deputado Jean Willys ganhou uma revista de teatro e CD com poesias interpretadas por Antonio Abujamra após a gravação do Provocações de hoje, na Cultura.

Entre piadas e gargalhadas, Fabio Assunção/Jorge e Vladimir Brichta/Armane tentam se concentrar para cena do dia em Tapas & Beijos no fictício Rei do Beirute, em expediente que inclui Érico Brás/Jurandir e Flavio Migliaccio/Seu Chalita.

As demissões na TV Cultura serão alvo de reunião, hoje, entre os membros do Comitê Jurídico do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. As dispensas foram feitas sem pagamento de aviso prévio e multa de 40% sobre o FGTS, contrariando o contrato por CLT dos demitidos e o regime de direito privado que rege a Fundação Padre Anchieta.