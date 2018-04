Só deu Michelle, a ''first lady in red'' Pode um vestido de gala atenuar tensões entre duas potências? Depende do vestido e de quem o usa, mas Michelle Obama conseguiu o que os estrategistas buscam: o olhar de admiração de uma China milenar, porém autocrática, sobre uma América impositiva, porém em dificuldades. Ao aparecer nos salões da Casa Branca, na quarta-feira, farfalhando um modelo em organza vermelha, a primeira-dama norte-americana iluminou o jantar de Estado oferecido por seu marido ao presidente chinês, Hu Jintao. O formalismo entre os mandatários, fruto de pendências no campo econômico, militar e principalmente de direitos humanos, cedeu ao vulto feminino que se impôs na noite.