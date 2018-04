Snoop Dogg vai apresentar o MTV Europe Awards

Snoop Dogg vai apresentar o próximo MTV Europe Awards, que acontece no OlympiaHalle de Munique, na Alemanha, no dia 1.º de novembro. Snoop Dogg, artista que vendeu apenas nos Estados Unidos mais de 17 milhões de discos e 25 milhões em todo o mundo, deve conduzir o programa com seu inconfundível Doggystyle. Os primeiros artistas confirmados para o evento são Mika e os Foo Fighter. O público da MTV neste ano vai decretar também o vencedor de um novo prêmio, chamado "New Sounds of Europe, destinado aos artistas europeus emergentes. Desde agosto, cada um dos canais MTV da Europa apresenta os candidatos locais, que serão submetidos a votações pela internet e pelo celular. Os três mais votados vão subir ao palco em Munique ao lado dos músicos consagrados.