Snoop Dogg é detido com maconha

O rapper Snoop Dogg foi detido no último fim de semana na fronteira dos EUA com o México depois que uma pequena quantidade de maconha foi encontrada no ônibus da sua turnê.

O incidente ocorreu no sábado no posto de controle fronteiriço de Sierra Blanca, no Texas, onde em 2010 o cantor country Willie Nelson já havia sido detido por porte de maconha.

Bill Brooks, porta-voz do Departamento de Alfândegas e Proteção de Fronteiras dos EUA, disse que agentes realizaram uma inspeção de rotina no ônibus e sentiram cheiro de maconha. Eles vasculharam o veículo até encontrar a droga.

O departamento de polícia do Condado de Huspeth disse que o rapper, de 40 anos, "admitiu livremente" que a maconha era dele. Um porta-voz disse que um cão farejador encontrou um frasco de remédio contendo dois cigarros de maconha já enrolados, e dois outros recipientes com a droga pura.

O músico foi libertado sob a condição de se apresentar no dia 20 à Justiça.

Snoop Dogg, nome artístico de Calvin Broadus, foi detido e condenado várias vezes nos últimos dez anos por porte de drogas (maconha e cocaína) e de armas.

Em 2008, Snoop Dogg e Willie Nelson gravaram juntos My Medicine (Meu Remédio), uma apologia velada à maconha. Ambos os artistas não escondem sua afinidade pela droga, fazendo dela uma parte importante da sua personalidade pública.

Nenhum porta-voz do rapper foi localizado na segunda-feira para comentar o caso.