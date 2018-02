Smurfs no cinema 3D, sob suspeita de stalinismo

Com a chegada à telona do grupo de gnomos criado em 1958 por Pierre Culliford, mais conhecido como Peyo, um curioso ensaio ganhou as livrarias na França: Le Petit Livre Bleu (O Pequeno Livro Azul, Hors Collection, 193 pág., 12,90), do scholar francês Antoine Buéno. "A sociedade dos Smurfs é um arquétipo de uma utopia totalitária, à semelhança do stalinismo ou do nazismo", crava Buéno, reavivando ensaios maniqueístas como o de Ariel Dorfman (Como Ler o Pato Donald).

Debate à vista. Essa semana estreia na Europa o filme em 3D dirigido por Colin Brady, em que os personagens vão a Nova York e se perdem em ações de merchandising e gente de carne e osso. Também há uma exposição em Paris, que vai até 30 de agosto, no Hôtel Marcel-Dassault, em homenagem ao autor. Em abril, saiu um álbum póstumo dos Smurfs, A Árvore de Ouro, levado a cabo por Thierry Culliford, filho do artista (morto em 1992). Já o filme, que teve pré-estreia em São Paulo no sábado, abusa do merchandising (promove a Sony, o Guitar Hero, o Google), mas também é divertido por causa das gags. Os Smurfs, rebento belga como o Tintin, cai nas garras da indústria cultural americana, Times Square, Broadway e Blue Men Group. Neil Patrick Harris é Patrick, publicitário que inesperadamente se vê obrigado a hospedar um perdido grupo de duendes azuis em busca da Lua Azul. Sofia Vergara, como a vilã Odile, leva Cruela Cruel às raias de Wall Street.