Smart TV vai crescer em ritmo lento na AL Smart TV, ou TV com acesso à internet, ainda será item de luxo por aqui pelos próximos anos. Segundo Marcelo Natali, responsável por conteúdos e serviços da Samsung, o produto crescerá 50% na América do Norte até 2017, mas apenas 2% na América Latina no mesmo período. O cálculo foi anunciado ontem, durante a TV. Apps, encontro entre profissionais do setor em São Paulo. Isso joga alguma água fria nas previsões de mercado para TV na web, mas o fato é que os avanços ainda caminham devagar na seara televisiva por aqui. Basta citar que o HD, alardeado para o consumidor há pelo menos quatro anos, ainda é artigo de luxo aqui.