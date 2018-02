Slash transfere show para o Rio O show de Slash, ex-guitarrista da banda Guns N' Roses, que estava marcado para ocorrer em 2 de novembro em Manaus, foi transferido para o Rio de Janeiro. Ainda não foi divulgado o local da apresentação e segundo a empresa Free Pass Entretenimento, a mudança deu-se por "complicações logísticas". Além deste show, Slash faz turnê pelo Brasil com apresentações em 4 de novembro no Opera Hall de Brasília; em 6 de novembro no Espaço das Américas de São Paulo; em 7 de novembro no Master Hall de Curitiba; e em 9 de novembro no Pepsi on Stage de Porto Alegre. O guitarrista divulga seu disco Apocalyptic Love.