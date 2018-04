Skank apresenta em SP o show do CD 'Estandarte' São 17 anos de estrada. E com o 10º álbum da carreira, o Skank vem a São Paulo mostrar, hoje e amanhã, seu Estandarte, mais recente prova de que a banda resiste não só ao tempo, mas à própria "tendência suicida" que os vem guiando, como lembra o vocalista Samuel Rosa. ?Nunca tivemos pudor de mudar. Sempre insistimos na tentativa de rompimento meio suicida. Não podemos ser acusados de não mudar de fórmula?, argumenta Samuel, que curte a fase tranquila do grupo.