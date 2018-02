Situações embaraçosas em NY A família no centro da trama em De Pernas Pro Ar 2 está passando uns dias em Nova York. É a cena 76 na continuação da comédia dirigida por Roberto Santucci, com estreia marcada para 28 de dezembro. Alice, João e o filho deles, Paulinho, conversam na entrada do Majestic Theater, onde assistiriam ao musical Phanton of the Opera. Com máquina fotográfica em punho, a loira agarra o ator Bruno Garcia pelo braço e pede: "Posso tirar uma foto com você? Mas eu quero só com você..." Corta! A loira não era Alice, personagem de Ingrid Guimarães e protagonista do filme. Nem estava no roteiro.