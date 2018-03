Sites chineses antecipam novo Harry Potter Sites chineses publicaram na quarta-feira relatos e fotos que, segundo eles, podem conter o final do tão aguardado sétimo e último volume da série Harry Potter. Por telefone, o autor de um artigo sobre Potter no site de um jornal chamado Strait News disse que as fotos foram baixadas do exterior, num programa tipo P2P. "Como o livro de verdade não foi lançado, ninguém pode ter certeza de que se trata da coisa real ou não", disse ele, acrescentando que as páginas foram posteriormente removidas. Mas vários outros sites, inclusive o popular Sina.com, também publicaram o artigo e as fotos. Vários supostos trechos de "Harry Potter e as Insígnias Mortais" já apareceram na Internet. Os seis volumes anteriores das aventuras do menino-mago já venderam 325 milhões de exemplares no mundo, e há grande expectativa para a conclusão da série, que começará a ser vendida à 0h01 de sábado, pelo horário de Londres (20h01 de sexta-feira em Brasília). A escritora J.K. Rowling causou alvoroço no ano passado ao anunciar que pelo menos dois personagens morreriam e um terceiro seria poupado no sétimo episódio. Na China, a Imprensa Literária do Povo está fazendo a tradução oficial de "Insígnias Mortais", para lançar o livro em 21 de outubro. Mas versões piratas em chinês devem aparecer bem antes disso -- já que a China, onde se falsificam DVDs, bolsas de luxo e qualquer produto imaginável, tem fama de não proteger adequadamente os direitos autorais. Em 2002, foi lançado na China um livro totalmente falsificado, "Harry Potter e o Leopardo Andam Até o Dragão". A editora da série já gastou milhões de dólares tentando proteger o conteúdo das "Insígnias Mortais", que muitos especialistas prevêem ter a tiragem com esgotamento mais rápido na história do setor editorial mundial. Nos últimos dias, apareceram vários relatos de vazamentos. Na segunda-feira, a Reuters viu fotos do que pareciam ser as sete últimas páginas do livro sete -- as mesmas divulgadas na quarta-feira nos sites chineses, ou então muito parecidas. Emerson Spartz, fundador do "fan site" www.mugglenet.com, disse na segunda-feira que também viu essas fotos e que aparentemente são genuínas. Nesta semana, porém, uma assessora da editora Bloomsbury, que publica a série na Grã-Bretanha, minimizou os supostos vazamentos. "Há muita ficção de fãs e muitos sonhadores na Internet, e as pessoas são muito inteligentes com o que elas juntam. Estamos impressionados por as pessoas querem estragar (a surpresa)", afirmou a funcionária. Nos EUA, a imprensa diz haver fotos de todas as páginas do novo livro circulando na rede, mas os editores não esclareceram se são as verdadeiras. O Los Angeles Times informou que nesta semana a editora Scholastic abriu processo contra o site www.gaiaonline.com para tentar retirar o material sobre Harry Potter que havia sido publicado. Fãs reagem com indignação aos recentes vazamentos. "Odeio quando as pessoas arruínam coisas assim para todos os demais que pretendem desfrutar corretamente", escreveu um usuário do Mugglenet. "Acho que a coisa mais horrível que há. Especialmente quando há estraga-prazeres onde menos se esperam. As pessoas são idiotas." (Reportagem adicional de Mike Collett-Whit, em Londres)