Site usa grafite para mostrar visão de soldados dos EUA em guerra no Iraque

Um projeto para divulgar imagens de grafites feitos por soldados americanos em missão no Iraque foi criado no ano passado por ex membros do exército americano para mostrar a perspectiva dos militares sobre a ocupação do país.

A plataforma escolhida foi o site Graffiti of War, que reúne fotografias recebidas por e-mail ou pela comunidade Unconventional Military Art no Facebook em uma galeria, que virará um livro com venda revertida para veteranos que ainda sofrem de traumas de guerra.

Segundo a Graffiti of War Foundation, a intenção é criar uma relação mais próxima entre militares e civis, "para trazer compreensão e verdadeira empatia sobre o que nossos soldados, homens e mulheres, vivenciaram durante suas missões".

"Cada imagem representa um momento, visto pelos olhos daqueles que vivem e morrem nesses conflitos, capturado em tinta, pintura ou lápis, uma forma não convencional de registro da guerra dessa geração", diz o site.

Veja todas as imagens no site da Graffiti of War.