Site reúne documentos particulares de Charles Darwin O primeiro esboço de "A Origem das Espécies" e vários outros documentos escritos por Charles Darwin estão disponíveis na Internet pela primeira vez a partir de quarta-feira, contrariando o caráter reservado de um homem que mudou a ciência. O site http://darwin-online.org.uk, em inglês, será a maior reunião já feita desses documentos -- 20 mil itens e 90 mil imagens, segundo os organizadores da Biblioteca Universitária de Cambridge, detentora de todos os documentos de Darwin. "Este lançamento torna seus documentos particulares, pilhas de notas, experiências e as pesquisas por trás de suas publicações que mudaram o mundo disponíveis ao mundo gratuitamente", disse John van Wyhe, diretor do projeto. "Suas publicações sempre estiveram disponíveis na esfera pública, mas estes documentos até agora só eram acessíveis a acadêmicos", afirmou. A coleção inclui milhares de notas e esboços de seus escritos científicos e anotações da viagem no navio Beagle, quando começou a formular a sua polêmica teoria da evolução, além das suas primeiras dúvidas registradas a respeito da permanência das espécies. O site contém também fotos de Darwin e sua família, recortes de jornais, resenhas de seus livros e muito mais.