Site reformado e exposição no Jardim Botânico

Os engenheiros da mudança se mostram particularmente orgulhosos da área especial Hotsite Tom Jobim, que permite "uma navegação totalmente diferenciada de visualizar o acervo, mais atraente e dinâmica, estruturada em dois caminhos: obra e linha do tempo." Quer consultar a letra de uma canção, sua partitura ou suas cifras? Na "obra" você encontra as canções pela ordem alfabética, cronológica ou pelos álbuns, e conta ainda com os detalhes de criação de cada música. Para quem prefere conhecer mais sobre o próprio compositor - a rica figura humana que foi Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (1927-94) - a "linha do tempo" oferece um amplo panorama a partir de fotos, documentos, álbuns, áudios e vídeos, além de textos sobre momentos marcantes de sua vida e frases de sua autoria, que refletem suas preferências, suas idiossincrasias e sua visão do mundo.

Tom Jobim, com 9.435 itens arquivados, é apenas a nave-mãe neste universo privilegiado da criação musical: ao seu redor orbita a obra de outros grandes músicos brasileiros como Gilberto Gil (17.674 itens arquivados), Chico Buarque (5.901 itens), Dorival Caymmi (4.311 itens), Milton Nascimento e Paulo Moura (em processo de catalogação) e do arquiteto Lúcio Costa (3.977 itens). Para os interessados em informações técnicas, todos estes acervos foram estruturados e arquivados no sistema DSpace, um software open-source aperfeiçoado para a catalogação de repositórios digitais.

A memória de Tom Jobim não sobrevive apenas no plano virtual. O contato físico com os objetos que cercaram a vida de um homem célebre é essencial para as pessoas que o admiram. No Jardim Botânico, área verde única entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e o maciço do Corcovado, o Instituto Antônio Carlos Jobim instalou a Casa do Acervo, que exibe objetos pessoais como documentos, fotografias, livros e partituras, resguardando os originais do artista. Há ainda o piano de armário Weimar, usado por Jobim em sua casa em Ipanema. R.M.