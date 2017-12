Site publica lista dos 10 presentes mais inúteis do mundo

A loja virtual Stupid.com lançou sua terceira lista anual dos presentes mais inúteis que podem ser encontrados no mundo para aquele amigo que tem tudo, inclusive senso de humor.

"Nada alivia a tensão de um ano difícil do que uma boa brincadeira", disse o presidente do Stupid.com, Jim Kalmenson, acrescentando que 5.000 presentes divertidos foram pesquisados para se chegar à lista de dez.

As listas anteriores do site incluíram um quebra-nozes no formato de Hillary Clinton, um spray para o mau hálito inspirado na Madre Teresa e um jogo de minigolfe para usar no banheiro.

Segue a lista de presentes mais inúteis de 2009:

1. Kit de recuperação da gripe H1N1

2. Decoração de Natal de excremento de cachorro

3. Colete salva-vidas para bolas de golfe

4. Pantufas freudianas

5. Chimpanzé especialista em finanças de Wall-Street

6. Jogo "asfixie o frango impertinente"

7. Localizador de cervejas

8. Papel higiênico falante

9. Kit de disfarces para Barack Obama

10. Ração de renas para humanos

A descrição dos presentes está no site http://www.stupid.com/fun.