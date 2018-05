Site Música de Graça lança segunda canção inédita

"Cantar" é a segunda música lançada pelo site, criado em maio pela cantora, compositora, multi-instrumentista e fotógrafa Dani Gurgel. A música de estreia foi "Nada a Declarar", de Guilherme Ribeiro e Ricardo Teté, que teve cerca de 25 mil acessos.

O site divulga músicas inéditas sob uma licença Creative Commons - organização sem fins lucrativos que disponibiliza licenças flexíveis para obras intelectuais. O internauta pode fazer o download, enviar a música de presente e, até, fazer seu próprio remix, desde que não seja para fins comerciais.

"Algum tempo atrás, eu e a Bruna participamos de um show do Caê, em que ele mostrava o que estava preparando para seu primeiro disco solo, que deve ficar pronto em breve. Nos encontramos pra ensaiar o que cada uma cantaria com ele, e assim conheci a recém saída do forno ''Cantar''. Ali, cantamos os três juntos. Quando soube que a música não estaria no disco, não tive dúvida: façam no Música de Graça, então!", conta Dani, no site. Até o fim do mês, uma entrevista exclusiva com Bruna Caram e Caê Rolfsen também será divulgada no site (www.musicadegraca.com.br).

Na madrugada do último sábado, a banda de Dani e a banda Ataque Beliz (www.ataquebeliz.com.br), do Distrito Federal, foram os principais destaques do "Som Brasil", programa da TV Globo, que fez uma homenagem a Ataulfo Alves.