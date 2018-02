Site extraoficial faz acordo com espólio de Michael Jackson O empresário canadense Howard Mann, que trabalhou com a mãe de Michael Jackson na produção de um livro-tributo e que manteve um site que usava a imagem e as músicas do cantor, selou na terça-feira um acordo de 2,5 milhões de dólares pela violação dos direitos autorais de Jackson, morto em 2009.