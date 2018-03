Site encerra leilão de mais de 500 objetos de Elvis Presley

Mais de 500 objetos de Elvis Presley, como a roupa que o artista usou em show no Madison Square Garden, em Nova York, foram vendidos hoje na internet em leilão. Os preços dos objetos leiloados variaram de US$ 10 a US$ 200 mil.

A roupa com camadas azuis e douradas que o rei do rock usou em 10 de junho de 1972, em um show no Madison Square Garden, foi vendida por US$ 212.588, quando seu preço de saída foi de US$ 100 mil.

Além dessa peça, usada por Elvis (1935-1977) na capa do disco "Elvis an afternoon in the garden", no leilão, que começou em 16 de março no site Gottahaverockandroll, foram vendidas outras centenas de objetos pessoais do lendário cantor.

O objeto mais caro a ir a leilão foi um piano branco que Elvis utilizou em Graceland, sua casa em Memphis, entre 1957 e 1967, e cujo preço estimado era US$ 750 mil, mas que não encontrou comprador.

Os seguidores de Elvis puderam comprar também objetos curiosos de seu ídolo, como a carteirinha de sócio de um clube de caratê, com a digital e assinatura do cantor, que foi vendida por US$ 21.260.

Foram vendidas também algumas das joias que Elvis gostava de usar, como um anel de ouro com a cara de uma coruja, arrematada por US$ 40.388.

Por US$ 44.427, cinco vez mais que o preço previsto, foi vendida uma pulseira de ouro e diamantes que o ídolo do rock comprou em uma joalheria de Las Vegas nos anos 70.