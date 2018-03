Site e aplicativo de celular mostrarão arte fora de museus

O foco é mostrar as histórias invisíveis das cidades, em suas ruas. Edifícios, esculturas, grafites e murais são exemplos de obras de arte que transformam as cidades em verdadeiros museus a céu aberto. O projeto Arte Fora do Museu (www.arteforadomuseu.com.br) leva essas informações ao público de maneira gratuita e acessível. São Paulo foi a primeira cidade do projeto de mapeamento de pinturas, esculturas, construções arquitetônicas e grafites em espaços públicos, com a utilização do Google Maps.

Cada obra foi posicionada e junto a ela foi inserida uma interface repleta de informações. Um breve texto sobre aquele ponto, comentário de um especialista, fotos, áudios e um vídeo trazem o contexto sobre a arte que está no espaço público. O site e o celular se transformam em um guia artístico da cidade. Sobretudo os smartphones: o aplicativo e a versão para celular do site reconhece a posição do usuário e indica quais obras estão mais próximas.

SERVIÇO: ARTE FORA DO MUSEU. Site: www.arteforadomuseu.com.br; Aplicativo na Apple store: http://itunes.apple.com/us/app/arte-fora-do-museu/id470340090?mt=8 . DIA: quinta-feira, 27. HORA: 19 horas. LOCAL: Casa da Cultura Digital, Rua Vitorino Carmilo, 459. Barra Funda - São Paulo - SP. Fone: (11) 3662 0571. Site: http://www.casadaculturadigital.com.br/2009/11/onde-estamos/