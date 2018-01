Site do ‘Estadão’ traz dicas do guia infantil bora.aí

O guia de programação infantil bora.aí é o novo parceiro de conteúdo do portal do Estadão. O site traz informações sobre passeios, peças, filmes, shows, exposições e atividades para as crianças. Há três anos, quando Lina Brochmann se tornou mãe, a nova rotina incluía saber onde passear com a família.

No entanto, a busca por lugares e eventos em sites nunca era bem-sucedida. “Apesar de São Paulo ter uma cena cultural rica, não havia informação atualizada”, explica ela. Dessa necessidade, Lina decidiu criar o bora.aí. O site dá ainda dicas de oficinas e campeonatos esportivos. “Há exposições, por exemplo, que são interessantes para adultos e crianças”, completa Lina.