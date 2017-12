Site de relacionamentos quer conectar artistas e seus trabalhos Uma empresa filantrópica canadense lançou um novo site de relacionamentos para artistas, ressaltando a crescente influência da Internet na divulgação e venda de obras de arte. Louise MacBain disse que o site, www.myartinfo.com, pode ser comparado ao popular site de relacionamentos www.facebook.com e permite que artistas divulguem o seu trabalho, converse com outros artistas online e em blogs. "A idéia é que isto se torne uma plataforma global para as pessoas irem e mostrarem a sua arte", disse MacBain, uma rica empresária que investiu pesadamente em arte na Grã-Bretanha em anos recentes. "Com o MyArtInfo as pessoas podem divulgar a arte delas gratuitamente --não apenas arte visual, mas artes dramáticas e musicais, filmes, poesias, esculturas, moda, arquiteturas e design." A empresa de MacBain, LTB Media, também relançou o www.artinfo.com, um guia online sobre arte e cultura, e um novo Índice de Vendas de Obras Artísticas permitindo que usuários acessem os preços de leilões e outros registros de mais de 200 mil artistas. Robert Romiti, que projetou o www.myartinfo.com, disse que o site possui algumas similaridades com os principais sites de relacionamentos como o YouTube e MySpace, mas que também possui diferenças. "O MySpace é fantástico, mas este (MyArtInfo) se dedica especialmente a arte. Não se trata apenas de conhecer pessoas para conhecer pessoas, se trata de compartilhar suas habilidades e ver o que as pessoas pensam sobre o seu trabalho." O site atraiu 810 usuários de todo o mundo em seus primeiros dias exibindo mais de 5 mil trabalhos. (Por Mike Collett-White)