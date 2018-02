Sissi Venturin estreia 'Alice' em curta temporada em SP

A montagem, que vem de Porto Alegre, vale-se de dois livros de Carroll. Além do "Alice no País das Maravilhas", bebe ainda no "Alice Através do Espelho". Quase nenhum dos textos utilizados foi adaptado. Sissi teve apenas o cuidado de selecioná-los e somar a eles algumas contribuições: dois textos, escritos por ela, e duas canções, também de sua autoria.

Na verdade, quase tudo em "Alice" foi feito pela atriz. Com pequenas variações no corpo e na voz, ela interpreta todos os personagens: do Chapeleiro Maluco à Rainha. São dela ainda a dramaturgia, a direção e muitos dos pequenos filmes que fazem parte do trabalho. "Tentei fazer algo próximo ao universo da performer, em que o artista tem um conceito muito autoral", diz ela, explicando que consegue ver ecos das artistas Marina Abramovic e Yoko Ono na peça.

Projetados a partir do teto, os vídeos cumprem a função de serem, ao mesmo tempo, cenário e iluminação. Acomodada em almofadas no chão, parte da plateia faz parte da encenação. Participa de um chá de "desaniversário". Deve tomar um suco de coração, feito com morangos. E comer marshmallows, como se devorasse pedaços de um coelho. "O livro é muito onírico. Quis fazer uma obra aberta, sensorial, e que pudesse dialogar com o público", comenta Sissi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Alice - Teatro Oficina (Rua Jaceguai, 520 - Bela Vista). Tel. (011) 3106-2818. Quarta, às 21h. R$ 20. Até 27/10.