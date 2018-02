Sirk, Sturges e a força dos gêneros

16H05 NA GLOBO

(Bogus). EUA, 1996. Direção de Norman Jewison, com Whoopi Goldberg, Gerard Depardieu, Haley Joel Osment, Denis Mercier, Ute Lemper, Andrea Martin.

Jewison fez filmes de todos os gêneros, mas teve sempre a ambição de tratar de temas políticos e sociais - como em No Calor da Noite, que ganhou o Oscar, e Rollerball, os Gladiadores do Futuro. Aqui, ele tenta outra coisa, por meio da história de órfão que fica aos cuidados de mulher carreirista, que não tem muito tempo para ele. Para suprir suas carências, Haley Joel Osment liga-se a amigo imaginário - interpretado por Gérard Depardieu, cujas passagens por Hollywood não representam o melhor de sua carreira. O filme tem um tom melancólico que não deixa de ser curioso, mas não espere muita coisa. Reprise, colorido, 110 min.

Fique Rico ou Morra Tentando

22H45 NO SBT

(Get Rich or Die Tryin). EUA, 2005. Direção de Jim Sheridan, com Curtis '50 Cent' Jackson, Terrence Howard, Joy Bryant, Bill Duke.

Outro que acredita nos temas sociais e políticos, o diretor irlandês Sheridan - de Meu Pé Esquerdo, Terra da Discórdia e Em Nome do Pai - arrisca aqui uma fábula, e não se sai muito bem. Criado nas ruas, o personagem (autobiográfico) do rapper '50 per Cent' Jackson se envolve com o tráfico, mas será salvo por seu talento musical - e pela solidariedade humana. Bem-intencionado, o que é a pior coisa que se pode dizer de um filme. Reprise, colorido, 117 min.

Os Segredos de Viena

0 H NA CULTURA

(Behind the Facades - The Secrets of Vienna Ringstrasse). Áustria, 2003. Direção de Alfred Vendl.

O anel viário de Viena, com suas imponentes mansões que datam da segunda metade do século 19, servem de ponto de partida para uma viagem pela história da Áustria e sua capital. Programa turístico, mas interessante. Reprise, colorido, 52 min.

TV Paga

O Grande Palhaço

12H55 NO CANAL BRASIL

Brasil, 1980. Direção de William Cobbett, com Luiz Armando Queiroz, Angelina Muniz, Eduardo Tornaghi, Renato Coutinho, Maria Pompeu, Maria Zilda Bethlem, Maneco Bueno, Emanuel Cavalcanti, Marcos Palmeira.

Drama que participou de festivais de cinema no País - Brasília, por exemplo -, mas que teve acolhida mais calorosa no exterior, em Takshent, na antiga União Soviética, onde ganhou a Taça de Cristal. Palhaço perde a mulher trapezista, entra em processo de decadência, mas recupera o grande artista que nunca deixou de ser ao reencontrar o filho que havia abandonado. Cobbett, nascido no Rio Grande do Norte, ligou-se ao Cinema Novo e ajudou a produzir filmes de Cacá Diegues e Miguel Borges. Como realizador, nunca dispôs de muito prestígio, mas tem trabalhos interessantes, como O Monstro de Santa Teresa, de 1975. Não deixa de ser curioso comparar o cartaz do Canal Brasil com O Palhaço, de Selton Mello, que tanto sucesso, de público e crítica, fez no ano passado. Reprise, colorido, 100 min.

Palavras ao Vento

16H20 no TELECINE CULT

(Written on the Wind). EUA, 1956. Direção de Douglas Sirk, com Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack, Dorothy Malone, Robert Keith.

Homem de sólida - e refinada - cultura, Sirk encontrou em Hollywood, e no melodrama, as melhores condições para se expressar. E surgiram histórias como a deste filme, em que o milionário Robert Stack e sua irmã ninfomaníaca (Dorothy Malone) não apenas se autodestroem, como tentam destruir os que os cercam. Rock Hudson faz o amigo desejado por Dorothy, mas ele ama Lauren Bacall, mulher de Stack. No mesmo ano de Assim Caminha a Humanidade, Giant, de George Stevens, Sirk dá aqui sua versão das fortunas do petróleo, e da família norte-americana. Seu filme não deixa de ter antecipado Dallas (o original), mas o melodrama, segundo o autor, vem embasado na tragédia grega, em que tudo se passa em família, e no mesmo lugar. Dorothy ganhou o Oscar de coadjuvante - sua grande cena é a dança infernal, paralela à morte do pai. Reprise, colorido, 99 min.

Duelo de Titãs

17H20 NO TCM

(Last Train from Gun Hill). EUA, 1959. Direção de John Sturges, com Kirk Douglas, Anthony Quinn, Carolyn Jones, Earl Holliman, Brad Dexter, Brian Hutton, Ziva Rodann.

Depois de apresentar ontem à tarde Os Brutos também Amam, Shane, de George Stevens, a emissora exibe outro western que marcou época nos anos 1950 (mas o interpretado por Alan Ladd é ainda melhor). Kirk Douglas faz o xerife que caça e prende o homem que estuprou e matou sua mulher. Ele é filho do antigo parceiro de Douglas, Anthony Quinn, que agora virou poderoso e manda numa pequena cidade. Douglas se isola num quarto de hotel com seu prisioneiro, à espera do último trem do dia. Quinn tenta intimidá-lo e o gran finale é o duelo dos dois, na estação. Sturges, mestre de ação, sabia levar um relato com tensão (e violência). Existem, aqui, ecos do clássico Matar ou Morrer, de Fred Zinnemann, e é curioso assinalar que, no mesmo ano, Howard Hawks fazia Onde Começa o Inferno, Rio Bravo, de Howard Hawks, com o qual o cartaz do TCM não deixa de dialogar. Reprise, colorido, 94 min.