Sintonia entre sons, palavras e política

Feliz coincidência. O regente russo Vasily Petrenko rege de hoje a sábado a Osesp na Sala São Paulo num momento dourado de sua carreira. Titular da Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, figura com destaque nas edições de novembro das duas prestigiadas revistas especializadas em música clássica. Na BBC Music Magazine, é assunto de capa, numa longa e ótima entrevista concedida a Ivan Hewett - a Naxos acaba de lançar apenas em edição digital o sexto CD da gravação da integral sinfônica de Dmitri Shostakovich, com leituras excelentes das sinfonias 6 e 12. Já a Gramophone anunciou no final da última semana seus prêmios anuais. E Petrenko levou o prêmio de melhor gravação sinfônica de 2011, pelo quinto volume da integral Shostakovich, dedicado à Sinfonia n.º 10 - em São Paulo, ele vai interpretar a nº11.

Aos 35 anos, Petrenko já é uma estrela consolidada da batuta internacional. No ano que vem será maestro titular e diretor artístico da Filarmônica de Oslo - e continua com a orquestra de Liverpool, que comanda desde 2006. Estudou nos anos 90 no Conservatório de São Petersburgo, com nomes ilustres como Ilya Musin, Mariss Jansons, Yuri Temirkanov e Esa-Pekka Salonen.

Petrenko está utilizando a mesma estratégia que outro russo adotou com muito sucesso na Grã-Bretanha: escolher um compositor e gravar sua integral sinfônica. Foi assim com um de seus antecessores em Liverpool, o ótimo regente checo Libor Pesek, que gravou uma integral bastante idiomática das sinfonias de Antonín Dvorák nos anos 80/90 (Virgin Records).

Além da sexta e décima segunda, ele já gravou as sinfonias 5 e 9 (2009), 8 e 10 (2010) e 1 e 3 (2011). Ao contrário dos músicos em geral, que ficam sempre em cima do muro e não emitem opiniões sobre os chamados concorrentes, Petrenko foi ferino na entrevista de capa da BBC, ao comentar outras integrais das 14 sinfonias de Shostakovich. Descarta uma das primeiras, históricas, de Bernard Haitink com a Concertgebouw de Amsterdã, dos anos 70/80, porque o maestro holandês "não viveu no sistema soviético". Critica a técnica de regência de Rostropovich. E sai pela tangente quanto a outra integral de respeito em curso, da London Symphony com o russo Valery Gergiev ("Ele ainda não a completou").

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A moda hoje é desideologizar a música de Shostakovich, isto é, dizer que precisamos ouvi-la sem tentar decifrar possíveis e ambíguas criptografias ideológicas de resistência ao regime. De novo, Petrenko faz o contrário. Diz que só é possível entendê-la e regê-la com adequação se a vincularmos com a história política da antiga União Soviética.

Neste sentido, a Sinfonia nº 11 é exemplar. Não basta saber que ele a compôs em 1957 "oficialmente", em comemoração ao aniversário da Revolução de 1917. É preciso ouvi-la com a consciência de que, ao escolher o pavoroso massacre de uma multidão, pelas tropas do czar, em 1905, na Praça do Palácio, Shostakovich visava denunciar a dura realidade daquele momento: as tropas soviéticas haviam invadido a Hungria no ano anterior. Basta conhecer os versos das canções que ele escolheu evocar apenas instrumentalmente. Os versos balizam a audição: "O outono é negro como uma tradição,/ como a consciência do tirano/ Na bruma desta negra noite ergue-se/a visão do calabouço" (Sokálski); "A noite é escura, os minutos não passam,/as paredes da prisão são pesadas,/ os portões estão trancados com duas fechaduras" (Ogarióv).

Portanto - e é Petrenko quem recomenda-, é essencial assistir aos concertos na sala de hoje e amanhã, e sábado na Sala e pela internet, com estes duros versos na cabeça. Certamente a música de Shostakovich, que é excelente em si mesma, eletriza-se de modo impactante quando devidamente ideologizada. Afinal, ela nasceu assim.