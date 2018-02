Sinfônica paulista vai fazer turnê no interior

No período de 13 a 26, os músicos estarão pela primeira vez nas cidades de Americana, Indaiatuba, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista e Espírito Santo do Pinhal e, em segunda visita, em Araraquara, Itu, Piracicaba e Sorocaba.

Iniciado em 2008, o programa já visitou 50 cidades, atingindo um público de 228 mil pessoas. Além de apresentações que incluem concertos sinfônicos ao ar livre, música de câmara e coral, haverá oficinas de instrumentos tanto para alunos de música como para interessados em geral, ministradas pelos próprios instrumentistas da orquestra.

O projeto tem parceria com o Sesc/SP. As inscrições podem ser feitas no site www.osesp.art.br/itinerante, que traz também a programação em cada cidade. A Osesp é uma das maiores e mais conceituadas orquestras da América do Sul. Os músicos que se apresentam no interior também irão participar de uma turnê pela Europa, em outubro deste ano, apresentando-se em 13 cidades da França, Alemanha, Irlanda, Suíça, Áustria e Inglaterra.