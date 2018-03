Sinfônica Heliópolis toca com pianista André Mehmari A Sinfônica Heliópolis realiza hoje, às 21 h, o penúltimo concerto de sua temporada 2011. Sob regência do diretor artístico Isaac Karabtchevsky, a orquestra recebe como solista convidado o compositor e pianista André Mehmari. O concerto, que ocorre no Teatro Bradesco (R. Turiassu, 2.100), será aberto pela obra "Cidade do Sol", composta por Mehmari para a turnê que a sinfônica realizou na Europa, em 2010. Depois, traz três de suas peças para piano e orquestra: "Cherubino I", o andante do "Concerto Chorado" e "Nos So Più". Será encerrado pela Sinfônica Heliópolis com "O Pássaro de Fogo: Suíte" (versão 1919), de Igor Stravinski. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.