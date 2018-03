Sinfônica brasileira em crise por conta de provas A Orquestra Sinfônica Brasileira anunciou ontem sua temporada para 2011 - entre os destaques está uma integral sinfônica de Beethoven com Roberto Minczuk e Kurt Masur. A notícia, porém, vem embalada na polêmica provocada pela decisão dos músicos do grupo de não se submeterem à avaliação de desempenho proposta pela orquestra no final do ano passado. Segundo eles, os critérios são "draconianos" e têm como objetivo "humilhar" artistas.