Síndrome do ninho vazio vira série no GNT

Hora 1da Notícia, informativo que dá a Monalisa Perrone uma rotina de feirante: ela agora entra no ar de segunda a sexta, às 5h, para entregar à Globo a segurança de quem transmite o primeiro telejornal do dia em rede aberta.

Enquanto Monalisa Perrone madruga, colegas seus - André Luiz Azevedo, Eugenia Moreyra, Anna Karina Bernardoni, Júlio Molica e Antonia Martinho - respiram o ar de Coimbra, em Portugal, onde participam do seminário Reportagens Especiais: um Novo Jeito de Contar uma História.

Fruto de parceria entre a Globo e a Universidade de Coimbra, o evento acima citado aborda novas tendências da profissão e as múltiplas linguagens do telejornalismo.

E o SBT que, em dias de grandes transmissões ao vivo, em geral fica no ar menos tempo que as concorrentes, não poupou esforços ontem para exibir, diretamente do México, o grande funeral de Roberto Bolaños, do Estádio Azteca.

A atenção do SBT com o funeral de Chaves foi parar na tela da Televisa, que mostrou lá flashes do Programa da Eliana como indício da repercussão no Brasil. "Nosotros en Televisa", tuitou Daniela Beyruti, diretora artística do SBT e herdeira de Silvio Santos.

Tropa de Elite 2 prova seu fôlego. Após faturar no cinema, no vídeo sob demanda, canais pagos premium, canais pagos básicos e até na TV aberta, Capitão Nascimento entra na programação do TNT a partir do dia 21.

Gaby Amarantos acabou de gravar os 20 episódios de Troca de Estilos, programa para 2015 no Discovery Home&Health, e fez pocket show só para a equipe. Cantou Ex Mai Love e Ela tá Beba Doida. Até um palquinho foi improvisado na locação, com direito a coro da produção.

Barraco no ar, com elegância. Tudo em Boogie Oogie é pretexto para explorar um bom figurino. Repare na composição de Bianca Bin, em sequência em que sua Vitória faz e acontece durante o primeiro voo de Rafael (Marco Pigossi) como copiloto, e na aeromoça, logo atrás dela, vivida por Deborah Secco. É cena de barraco, sem perder a elegância: no ar quarta-feira.