Sindicato dos EUA dá 2 prêmios a filme dos irmãos Coen "Onde os Fracos Não Têm Vez", dirigido pelos irmãos Coen, que estréia na sexta-feira no Brasil, consolidou suas expectativas para o Oscar ao ganhar nos Estados Unidos dois prêmios do Sindicato dos Atores (SAG): melhor elenco e melhor ator coadjuvante para Javier Bardem. A 14ª edição da premiação ainda consagrou Daniel Day-Lewis, por "Sangue Negro", e Julie Christie, por "Longe Dela", como melhores ator e atriz, enquanto Ruby Dee levou o prêmio de atriz coadjuvante por seu papel em "O Gângster". Foram também premiados o elenco dublê do longa "O Ultimato Bourne", e na televisão, Kevin Kline, por "As You Like It" (melhor ator em filme), Queen Latifah, em "Life Support" (atriz em filme), James Gandolfini, em "Família Soprano" (ator em série dramática), Edie Falco, em "Família Soprano" (atriz em série dramática), Alec Baldwin, em "30 Rock" (ator em série cômica), Tina Fey, em "30 Rock" (atriz em série cômica), "Família Soprano" (elenco de série dramática), "The Office" (elenco de comédia) e "24 Horas" (elenco dublê).