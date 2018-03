Sinal: contagem regressiva começa hoje

, grande revelação na direção de dramaturgia da Globo nos últimos anos, abrirá a série Ofício em Cena, conjunto de 13 entrevistas gravadas por Bianca Ramoneda para a GloboNews. Estreia dia 14.

Diretora de Avenida Brasil, Amora assina a direção-geral de Favela Chique, próxima novela das 9 da Globo, do mesmo João Emanuel Carneiro. E conta que, em Avenida Brasil, o autor deu espaço para a colaboração de atores e direção em seu texto. "No fim da novela, ele começou a nem mandar as cenas tanto escritas, ele mandava só a ideia da cena."

Os entrevistados seguintes do Ofício em Cena serão, pela ordem, Glória Perez, que fala como começou a carreira, ao lado de Janete Clair, e Tony Ramos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estreia do novo Vídeo Show foi assunto entre os mais comentados nas redes sociais na 2.ª feira. A hashtag #VideoShowAoVivo ficou nos trending topics entre 14h20 e 17h. A volta de Miguel Falabella foi um dos pontos mais comentados.

Por falar em rede social, o aniversário de Ana Maria Braga impulsionou o falatório em torno do Mais Você na semana passada, quando o programa registrou um crescimento de 237% no volume de depoimentos entre Twitter, Instagram e Facebook, em relação à semana anterior.

As novelas Tropicaliente e Pedra Sobre Pedra são líderes de audiência no canal Viva entre o público adulto e feminino, no segmento de TV paga.

Com o fim anunciado de Tapas & Beijos para este ano, projetos em produção na Globo para 2016 já começam a considerar a reserva de remanescentes daquele elenco. Fábio Assunção já está escalado para novela das 7. Andréa Beltrão e Fernanda Torres entram na mira de novas séries.

Notívago. Mateus Solano, acompanhado da mulher gravidíssima, a atriz e diretora Paula Braun, é o foco de Sarah Oliveira no Calada Noite que o GNT leva ao ar hoje. O ator fala sobre infância, casamento, bandeiras sociais e sua peça, Selfie, dirigida por Marcos Caruso.