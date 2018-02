Como o show deve continuar a despeito de ninguém ter confiança sobre o andamento do mundo, o enorme desânimo que invade a alma humana é exorcizado de acordo com as inclinações pessoais. Muitas pessoas simplesmente desistem de lutar, declaram-se clinicamente depressivas. Outras se tornam mais agressivas e violentam seus próximos convencidas de que a culpa do desânimo não é nem nunca será delas, pois elas continuam lutando. Há ainda as pessoas que se isolam em seu otimismo piegas repetindo frases e se programando mentalmente para imaginar que estão salvas da decadência do mundo, elas vivem num paraíso mental. Poucos videntes há neste planeta que enxergam a realidade, porém, todos sentimos e nossas sensações informam que algo extremamente errado acontece, algo que emite sinais inequívocos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Distrair-se é fácil, melhor não lutar contra isso. Porém, tenha a boa vontade de retornar sempre ao ponto central de suas ocupações, pois o mero exercício de retornar a esses combaterá a dispersão com maior eficiência.

TOURO 21-4 a 20-5

A fofoca corre solta e você não devia permitir que sua mente fosse contaminada por ela. É tentador emprestar os ouvidos e a boca para fazer parte desse fluxo equivocado de informações, mas nada bom resulta disso.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A Vida era antes de você nascer e continuará sendo depois do seu falecimento. Esta afirmação não é sinistra, aponta à perspectiva de haver uma vontade maior que é propício sintonizar para tudo correr bem.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Trate com compaixão as pessoas que sofrem desânimo e se entregam às adversidades. Pense que isso não significa necessariamente que elas sejam fracas, mas que no momento não sabem como lidar com essa realidade.

LEÃO 22-7 a 22-8

Nos relacionamentos sociais tudo parece destinado à competição. Parece, mas não é! Acontece que mediante a competição se perde de vista o mais importante de um relacionamento, o senso de reciprocidade. Observe.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Nunca fazer o mesmo percurso das outras pessoas é criar e recriar constantemente. Às vezes a margem de manobra para a criatividade será estreita e limitada, porém o esforço nesse sentido valerá a pena.

LIBRA 23-9 a 22-10

Perdoar as ofensas recebidas não é coisa para qualquer um, só as almas fortes e cientes de seu valor são capazes de tomar uma atitude assim. Vai experimentando a sensação para um dia conseguir tomar essa atitude.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Enquanto não seja possível compreender a situação que está em andamento, não deixe de cumprir suas obrigações e realizar suas tarefas da melhor forma possível. Isso preservará o bom andamento de tudo.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Tome a atrevida atitude de mudar seu sistema de valores e crenças, porque provavelmente muitas dessas vêm sendo repetidas, mas se tornaram vazias e sem sentido. Chegou a hora de revê-las e mudá-las.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Neste momento, coragem significa atirar-se à vida e tomar atitudes sem a preocupação de tudo dar certo. A aventura de experimentar é mais importante, pois dela resultarão novidades insuspeitadas até agora.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

É hora de equilibrar o jogo. Se você ofereceu mais do que recebeu, então a vida, por meio de seus misteriosos mecanismo, trará compensações. Se o caso for o contrário, também haverá ajustes e compensações.

PEIXES 20-2 a 20-3

Há certas coisas que precisam ser comunicadas sem o uso das palavras. Use para isso pequenos gestos, mas cuide para que esses sejam endereçados com firmeza e com o intuito de serem recebidos devidamente.