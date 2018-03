'Simpsons - O Filme' arrecada US$ 168 milhões pelo mundo

Hora de brindar com cerveja Duff e donuts. Os Simpsons, que costumam decepcionar quando se trata de audiência televisiva, chegaram ao topo das bilheterias de cinema ao redor do mundo, superando as previsões mais otimistas. Simpsons - O Filme vendeu quase US$ 168 milhões em ingressos durante o seu primeiro fim de semana em cartaz, anunciaram neste domingo, 29, os distribuidores da 20th Century Fox. Na América do Norte, foram US$ 71,85 milhões, a quinta estréia com maior faturamento do ano. A Fox esperava que o desenho animado abrisse na casa dos US$ 40 milhões, afirmou Chris Aronson, vice-presidente para distribuição da empresa. A produção do filme custou ao todo US$ 75 milhões, o que garante grandes lucros a multibilionária marca registrada dos Simpsons. O seriado na TV começa a sua 19.ª temporada no outono do Hemisfério Norte, primavera no Brasil. No Reino Unido, o filme arrecadou US$ 27,8 milhões. Na Alemanha, esse valor foi de US$ 14,2 milhões. Nos dois países, o longa foi a terceira maior bilheteria para a estréia de um desenho animado. A família Simpsons bateu também recordes na Finlândia, Argentina, Chile e Uruguai. No Brasil, o filme estréia dia 17 de agosto. Diferentemente das sequências recentes dos filmes Homem-Aranha e Piratas do Caribe, que estrearam simultaneamente em mais de 100 países cada um, Simpsons - O Filme vai ocupar todo o mercado somente nas próximas semanas. A grande exceção é o Japão, que terá de esperar até 2008. O país "não é um mercado estabelecido" para o desenho, declarou o executivo da Fox Paul Hanneman. De volta à América do Norte, o campeão do fim de semana passado, a comédia de temática gay Eu Os Declaro Marido e... Larry, caiu para segundo lugar. A sequência mais recente de "Harry Potter" ficou com a terceira colocação na sua terceira semana em cartaz. Três outros filmes entraram na lista dos dez mais vistos, mas terminaram ofuscados por Simpsons. O melhor deles foi Sem Reservas, comédia romântica estrelada por Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart. O lançamento da Warner ficou em quinto lugar, com arrecadação de modestos US$ 11,8 milhões.