Simple Plan toca hoje em São Paulo e amanhã no Rio

Hoje é a vez dos paulistanos se esbaldarem no pop-rock da banda no Credicard Hall. Amanhã, os rapazes seguem para o Rio de Janeiro e encerram a turnê mundial - que já dura mais de um ano - em Belo Horizonte, na quinta-feira. A banda Hóri, que tem nos vocais o filho mais novo do cantor Fábio Jr., abrirá os shows.

O guitarrista Jeff Stinco elogiou o público tupiniquim. "Os fãs brasileiros são muito dedicados. Não dá para não incluir o Brasil na nossa turnê. Tudo é muito intenso", declarou. A banda promete não desapontar o público e hits como I?d do Anything, Addicted, Perfect e Welcome To My Life estarão no set list. Do novo álbum, deve entrar a canção When I?m Gone. "Prometo algumas surpresas. Só não posso te falar, porque deixa de ser surpresa."

Abertura - Com o show de abertura nas mãos, Filipe Galvão, de 18 anos, o Fiuk, vocalista do Hóri, assume que, apesar de ser fã do grupo, o Simple Plan não é uma de suas maiores referências. ?Nossa música se assemelha ao som do Jota Quest, de quem eu sou fã de carteirinha.? Além de Fiuk, integram o grupo Max Klein e Renan Gouvêa, nas guitarras; Xande Bispo, na bateria; e Fê Campos, no baixo.

Fiuk conta que montou a banda com amigos da escola há cinco anos. A atual formação, no entanto, existe há só três meses. Do pai cantor, o vocalista afirma ter herdado a verve romântica. "Acredito 100% no amor. Nossas letras falam de felicidade, paz e harmonia. Sem amor não há vida. Tenho o sangue e o coração do meu pai, não dá para não falar de amor." As informações são do Jornal da Tarde.

Simple Plan. Show de abertura: banda Hóri. Hoje, às 21h30. Credicard Hall: Avenida Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro. Tel.: (011) 2846-6000. Ingressos: de R$ 80 a R$ 250. www.credicardhall.com.br. 12 anos.