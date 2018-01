Simple Plan divulga novo disco no País Com 7 milhões de cópias vendidas e grande popularidade entre o público adolescente, os canadenses do Simple Plan divulgaram, na tarde da última sexta-feira, o novo trabalho da banda, em coletiva realizada num hotel de São Paulo. Pierre Bouvier, Chuck Comeau, David Desroisiers, Sebastién Lefebvre e Jeff Stinco entraram gritando e batendo palmas na entrevista, como se estivessem iniciando um show. Na sala, jornalistas interessados no lançamento do terceiro disco da banda. Do lado de fora, fãs gritando com a esperança de ver, por pelo menos por alguns segundos, os cinco músicos de Montreal. Desta vez, o motivo da passagem do grupo pelo Brasil foi divulgar o novo trabalho intitulado Simple Plan. O disco chega às lojas no dia 12 de fevereiro e vem com grandes mudanças, já que conta com mais elementos pop do que os outros trabalhos. Na nova faixa de trabalho When I''m Gone, já é possível ver uma levada de dance e uma leve batida de hip hop. Para os mais fanáticos, o álbum Simple Plan será disponibilizado dentro de um modelo específico de uma empresa de celular, que começa a ser vendido no dia 4 de fevereiro. Segundo informou a gravadora, um show aberto deve ocorrer ainda este ano. As informações são do Jornal da Tarde.