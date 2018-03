Simple Minds fará show em outubro em SP

"Eu tenho uma vida aqui, à parte da música. Como estou sempre falando a respeito, resolvi escrever um pouco. Todo mundo é fascinado pelas histórias da máfia", disse Kerr à reportagem, explicando o motivo pelo qual criou um blog com as histórias da Sicília.

Kerr traz o Simple Minds a São Paulo no dia 8 de outubro para show único no Espaço das Américas. A banda detém um dos maiores sucessos dos anos 1980, Don?t You (Forget about Me), entre dezenas de outros, e está excursionando com a turnê retrospectiva Celebrate (nome de uma coletânea que acabam de lançar).

Voltando 36 anos no tempo, quando começou o grupo, Kerr já tinha alguma ideia do que o futuro lhe reservava? "Claro que não. Naquela época era muito diferente. Não havia o conceito de ?carreira?, a gente apenas tocava torcendo para conseguir mais duas ou três turnês. Mas sempre sonhando, o que é maravilhoso", afirmou o cantor.

Agora, entretanto, Kerr acha que o legado que construíram requer cuidado e atenção para se manter. "Há uma responsabilidade. Cada vez que tocamos, procuramos mostrar essas canções de um jeito fresco, poderoso, para as novas gerações, com um senso do fundamental. Você não precisa subir ao palco como um velhote olhando para seu catálogo do passado, tem de injetar vitalidade. De certa forma, é um bom desafio manter isso vivo. Ter um legado, mas manter isso antenado com seu tempo, não com um peso de museu."

SIMPLE MINDS - Espaço das Américas. Rua Tagipuru, 795, 3864-5566. Dia 8/10, 22h30. R$ 200 / R$ 300 www.ticket360.com.br

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.