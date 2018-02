Simone Sou

Você mudou o nome artístico (de Soul para Sou), cortou os dreadlocks e lança CD em que canta pela primeira vez. O que você busca com isso?

Não resolvi cantar, começou a me ocorrer letras e melodias. Então estou buscando aperfeiçoamento vocal, Isla Jay está me ajudando nisso. Estou fazendo um pouco de ioga e tendo mais controle de respiração, venho trabalhando nisso faz tempo. Bateria e percussão são físicos, você tem uma respiração diferente, você não tem uma referência clara harmônica para poder afinar. No show não vou cantar sem um tambor. O canto é todo relacionado ao que o tambor me provoca.

Você tem um longo histórico de atuação com outros artistas, como Chico César, Alfredo Bello e Mutantes. Como é agora realizar um trabalho solo e autoral como esse CD SIM.ONE.SOU?

Chico é meu parceiro eterno. Mutantes foi a última banda com quem toquei. Agora estou sentindo na pele o que é batalhar por um espaço. Quero priorizar bem o resultado artístico. Dependo da música para viver. Digo até que vivo mais para a música do que da música, é uma devoção. Com esse lance de cortar o cabelo, também quero priorizar a vida, não pensar só no palco. A gente tem de pagar as contas e isso é o que está pegando: a arte está sobrevivendo mesmo. Quero ir cada vez mais fundo no que faço, porque para mim é precioso.

Entre tantos homens, você também se tornou referência da percussão. Como é sua relação, como mulher, com os instrumentos?

Há algo extramusical quando a mulher toca tambor. Para mim tem uma relação ritualística. Piano foi meu primeiro instrumento, mas a bateria me escolheu, depois fui para a percussão, quando comecei não havia tantas mulheres fazendo isso.

Beto Brant usou músicas de seu CD no novo filme dele e alguns desses temas, mais longos, têm muitas variações e já parecem contar uma história, não é?

É isso mesmo. Gosto muito da introdução, das improvisações sobre o tema, vou mudando, não tenho um padrão, uma fórmula. É uma coisa natural minha, desde o disco do Projeto Cru. Eu me enquadro no que se chama de música livre, espontânea, experimental, universal, que dialoga com qualquer tribo. É esse tipo de comportamento musical que procuro. Quero que as pessoas se apropriem do som e elas mesmas tirem conclusões.