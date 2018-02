Simone Guimarães e Chico Saraiva em São Paulo A cantora e compositora Simone Guimarães chegou nesta sexta-feira a São Paulo para os preparativos dos shows que apresentará amanhã e domingo com o violonista e compositor Chico Saraiva, no Teatro Décio de Almeida Prado. O show tem entrada franca e será realizado às 21h amanhã e às 19 horas no domingo.