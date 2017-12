Silvio Santos vem aí e aparece ao lado de Bozo O patrão compareceu à vontade nos bastidores da sede do SBT, na Anhanguera, para comemorar os 25 anos de sua emissora. Embora o SBT esteja a um fio de perder para a Record a tão proclamada vice-liderança absoluta em audiência, Silvio Santos circulou pelas dependências da casa com o mesmo sorriso que embala seus auditórios e permitiu-se posar para foto ao lado de um ícone trash dos anos 80, o palhaço Bozo, no restaurante dos funcionários.