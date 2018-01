Silvio Santos será tema de exposição no MIS

O MIS anuncia sua próxima aposta de chamariz para grande público. A bola da vez será o apresentador e empresário Silvio Santos.

Com previsão de abertura em dezembro, a exposição mostrará a trajetória do 'homem do Baú', mostrando as várias faces de ícone da TV brasileira.

Com uma expografia imersiva, a exposição retrata momentos importantes da carreira de Silvio Santos, com materiais inéditos do acervo pessoal do comunicador, além de depoimentos, fotos, vídeos, entre outros, cedidos exclusivamente para a exposição.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777.