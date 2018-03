Silvio Santos recontrata Magrão, ex-diretor de Gugu

Silvio Santos voltou atrás. O dono do SBT chamou de volta ao seu cast o diretor Roberto Manzoni, o Magrão, para reestruturar, em caráter de urgência, o Viva Noite. SS dispensou Manzoni em 2003, após 33 anos de emissora, a maior parte deles dirigindo o Domingo Legal. Na época, o diretor ficou muito magoado porque Silvio lhe propôs um corte em seu salário. Magrão então resolveu se arriscar como apresentador na TV Gazeta. "Meu negócio é dirigir mesmo. Aquela história de apresentar programa foi uma furada", fala o diretor. "Na segunda-feira, o Silvio me ligou e disse que me queria de volta na terça para já gravar o programa na quarta", continua Manzoni. "Já havia uma conversa para eu voltar, mas esse convite pra valer fez tudo acontecer muito rápido." A volta de Magrão é uma tentativa de SS de salvar o ibope do Viva Noite, que anda na casa dos 5 pontos. Comenta-se nos bastidores do SBT que o diretor poderia voltar a assumir também o Domingo Legal, que teve os maiores índices de audiência sob seu comando, e anda naufragando em ibope atualmente. O primeiro Viva Noite com novo diretor vai ao ar dia 14.