Silvio Santos cogita ocupar espaço de Gugu Silvio Santos ameaça resgatar a validade daquele versinho cantado pelos Titãs na música Domingo - "É dia de descanso / Programa Silvio Santos..." Faz tempo que o dono do Baú tem seu expediente bem reduzido aos domingos. Mas a possível saída de Gugu Liberato do SBT, rumo à Record, tem animado o patrão a retomar seu espaço nessas tardes. Aos ouvidos mais próximos, Senor Abravanel tem dito que já não pensa em oferecer mundo e fundos para evitar a saída de Gugu e nutre até uma certa torcida pela saída do discípulo. Pode ser só mais uma piada sua, mas tão antiga quanto essa verve zombeteira é o coro que endossa que, ah, agora, sim, o homem pirou. Ao fim do jogo, ele sempre põe a perder quem aposta na sua insanidade. Quando começou a reduzir seu expediente aos domingos, há coisa de 15 anos, Silvio o fez para atender a um pedido de sua Iris. Desde 2001, no entanto, em razão do advento Casa dos Artistas, alterna períodos de expediente ao vivo com cenas gravadas para o seu domingão. Pelo sim, pelo não, já se estuda lá a chance de um revival do divertido Show do Milhão.