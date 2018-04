Silvio Santos busca os profissionais das novelas da Record

A guerra entre Silvio Santos e Record e parece mesmo não ter fim. O alvo da vez: a dramaturgia da Record. Autores, diretores e até produtores de novelas da Record receberam nos últimos dias convites de trabalho do SBT com salários bem acima da média do mercado.

Tiago Santiago, autor de Os Mutantes - Caminhos do Coração, entre outras, deve ser o primeiro a topar a troca. Após alguns contatos telefônicos, ele agendou para o final da tarde desta sexta, 10, uma reunião com Silvio Santos, em São Paulo, a fim de acertar detalhes de sua mudança de canal. Com contrato com a Record até 2012, Tiago não teve contraproposta da emissora que cobrisse a oferta feita por SS.

Silvio Santos, por sua vez, estaria disposto a pagar a multa por quebra de contrato de Santiago. O autor Lauro Cesar Muniz e o diretor Alexandre Avancini também foram assediados pelo SBT.