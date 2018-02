Silvio Santos bate 'SuperStar' por 4 domingos

Em casa.Fátima Bernardes já inaugurou a Granja Comary ontem. Ancorou de lá a 500ª edição do Encontro com Fátima, endossando o fácil acesso da Globo ao QG da seleção brasileira. E aproveitou para rever antigos amigos, como João Pedro, repórter que virou diretor

A Copa do Mundo em 4K. também será menu para a NET, que fechou acordo com a Globosat - leia-se canais SporTV - para transmitir pela nova tecnologia os mesmos três jogos que a TV Globo exibirá em 4K, nos dias 28 de junho, 4 de julho e 13 de julho, na final: todos no Maracanã.

Pioneiras, as transmissões em 4K durante a Copa só serão recebidas por quem possui um televisor compatível. A ultra alta definição da sigla eleva de 30 para 60 o número de frames por segundo em cada imagem na tela.

Cazé foi até a Argentina conversar com o pessoal da Barras Bravas, uma das torcidas organizadas mais violentas do mundo. Foi o único grupo expulso da última Copa, na África do Sul. O assunto está n'A Liga de hoje à noite, pela Band.

LP. Atende por Arte na Capa a série que o Canal Brasil põe no ar no 2º semestre, com histórias sobre capas de discos icônicas da música brasileira. Oliver Perroy, por exemplo, conta que a foto de capa do emblemático Tropicália ou Panis et Circenses, de 1968, com Gil, Caetano, Nara e Mutantes, foi feita em sua própria casa.

LP 2.Arte na Capa traz ainda Cafi, que fez a imagem do histórico disco Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges, e Luciano Figueiredo, responsável por Fa-Tal, de Gal Costa. Cada historinha ocupará o espaço de pílulas de dois a quatro minutos nos intervalos.

Viva Voz Futebol, série apresentada por Sarah Oliveira no GNT, estará disponível no NOW, da NET e no GNT Play (antigo muu), via web, inclusive para não assinantes. Em foco, profissionais da bola como Ronaldo Nazário, David Luiz, Zico e Romário.

Record e Gugu continuam conversando e podem reatar o namoro para um programa na faixa nobre.