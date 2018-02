Silvia Machete mostra novo álbum 'Extravaganza' em SP

Tropicalista, Silvia juntou pérolas de Itamar Assumpção, Jorge Mautner e Nelson Jacobina, duas canções de Fabiano Krieger, uma da dupla Domenico Lancellotti e Alberto Continentino, parcerias inéditas dela com Erasmo Carlos, Rubinho Jacobina, Hyldon e Marcio Pombo. De boas surpresas o repertório ainda tem uma versão da belíssima "Como la Cigarra", da argentina María Elena Walsh. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

