Silvério Pessoa faz tributo a Jackson do Pandeiro em SP Se estivesse vivo, Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo, completaria 90 anos no dia 31 de agosto. Mesmo com um mês de antecedência, as comemorações de seu aniversário já começaram e não têm data para terminar. Como foi o caso da festa de São João, no Recife, dedicada ao músico nascido em Alagoa Grande, na Paraíba. Em São Paulo, as homenagens começam hoje com um show tributo feito por Silvério Pessoa no bar O Canto da Ema (batizado em homenagem à música de Jackson), em Pinheiros.